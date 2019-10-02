الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تسريبات تكشف ميزة جديدة في جالاكسي S11

كتب متابعات_الخليج 365

على الرغم من أنه من المبكر الحديث عن هاتف سامسونج جالاكسي S11 إلا أن الشائعات حول الهاتف تنتشر بشكل غريب، حيث ذكرت أحدث التسريبات عن قدوم الهاتف بمستشعر جديد يدعى Spectrometer.



بحسب موقع PhoneArena التقني، فإن جهاز الاستشعار الجديد قادر على اكتشاف التركيب المادي لجسم ما بناء على تفاعله مع حزمة من الضوء، حيث يستخدم المستشعر الأشعة تحت الحمراء ليحلل موجات الطاقة التي ترتد.

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يقوم المستشعر بالتعرف على السعرات الحرارية في الطعام وتقديم بيانات كاملة عن المأكولات الصحية و المضرة للمستخدم ومعرفة إذا كان الطعام طازجا أم لا.

ويمكن للمستشعر التعرف على جسم الإنسان أيضا وتحليل الجلد، وإمكانية التعرف على مختلف المواد والأجسام وتقديم معلومات مفيدة حولها.

إذا صحت هذه الأخبار؛ لا يعتبر جالاكسي S11 أول هاتف بهذه المستشعر، ففي عام 2017 تم الكشف عن هاتف Changhong H2 بمستشعر Spectrometer.

تأتي هذه الأخبار بعد تسجيل هذا المستشعر كبراءة اختراع مما يؤكد جدية سامسونج في تطوير هذا المستشعر، لكن براءة الاختراع دائما تتغير ويجب الانتظار حتى العام المقبل لمعرفة صحة هذه الأخبار.