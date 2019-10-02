سوق دبي المالي يسلط الضوء على مجموعة متنوعة من خدماته الذكية الجديدة

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
شعار سوق دبي المالي
كتب
متابعات_الخليج 365
يسلط سوق دبي المالي الضوء على مجموعة متنوعة من خدماته الذكية الجديدة والمطورة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس لتكنولوجيا المعلومات الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.
ويتيح السوق لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتطبيقات الذكية، التي تُمكن جميع فئات المتعاملين من مستثمرين وشركات وساطة وشركات مدرجة وغيرهم من متابعة استثماراتهم أولاً بأول، وإنجاز معاملاتهم أينما كانوا ووقتما شاءوا.
ويشارك السوق ضمن جناح حكومة دبي الذكية وسيقوم عبر فريق من المسؤولين والمختصين به بشرح خدماته الذكية لرواد المعرض.
وتستقطب التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي اهتماماً متزايداً ويتجاوز عدد المستخدمين المسجلين ضمن تلك التطبيقات حالياً 114 ألف مستخدم.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن السوق نجح في تطوير منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية "البورصة الذكية ".
وتابع: "الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانته من حيث المبادرة والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات من أجل توفير خدماته عبر وسائط متعددة تتناسب مع احتياجات المتعاملين كافة".
وأشار إلى أن معرض جيتكس يمثل منصة مثالية لتعزيز تواصلهم مع المتعاملين.
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