الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تطبيق جديد من فيسبوك ينافس تيك توك

كتب الخليج 365

تعهد مارك زوكربرج مؤسس موقع فيسبوك خوض معركة لمحاربة محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك عملاق التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا، بحسب تقرير صدر الثلاثاء بناءً على تسجيل صوتي تم تسريبه.



ونشر موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيرج" تسريبا لأقوال زوكربرج خلال اجتماع لموظفي فيسبوك في تموز/يوليو، حين قال إنه سيتحدى هذه الجهود، مكررا حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

وتطرق مؤسس موقع فيسبوك حسب وكالة الأنباء الفرنسية، على وجه التحديد إلى خطة السيناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديموقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية.

وأضاف أمام الموظفين أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار.

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وتابع "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها".

كما تطرق زوكربرج إلى العملة الرقمية المخطط لها على فيسبوك (لييرا).

وقال في هذا الصدد إنه لا يزال متفائلاً بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

من جهة أخرى، أكد زوكربرج أن فيسبوك تخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق "تيك توك" لوسائل التواصل الاجتماعي سريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية.

وقال: "لدينا منتج يسمى "لاسو"، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لملاءمة سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك".

وتابع رئيس شركة فيسبوك: "نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيك توك منتشرا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير".