إقبال على التصويت المبكر في اليوم الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مراكز الاقتراع التسعة في مختلف إمارات الدولة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وكان الإقبال جيداً على التصويت في اليوم الأول الثلاثاء، ويستمر التصويت المبكر في 9 مراكز يوم الخميس لتوفير الفرصة للمواطنين الذين قد لا يتمكنون من التصويت في يوم الانتخابات الرئيسي، السبت 5 أكتوبر، بممارسة حقهم الانتخابي.

وشهد مركز الانتخاب الرئيسي بمدينة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إقبالاً لافتاً من الناخبين منذ الدقائق الأولى من فتح باب المركز أمام الناخبين عند التاسعة صباحاً، حيث حرص الناخبون على الحضور للتصويت منذ الصباح للمشاركه في العرس الانتخابي.

كذلك شهدت مراكز التصويت المبكر الأخرى إقبالاً معقولاً من حيث العدد، خاصة في مدن دبي والعين والشارقة.