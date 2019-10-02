ظريف في أول رد على محمد بن سلمان: سنستقبل السعودية بالأحضان

وقال ظريف، بحسب التلفزيون الإيراني، على هامش اجتماع الحكومة: "سنستقبل السعودية بالأحضان إذا ما قامت بتغيير سلوكها ووصلت إلى نتيجة بأنها لا تستطيع توفير أمنها من خلال شراء السلاح وتسليم سيادتها للآخرين".

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

جاء ذلك ردا على سؤال لظريف حول رأيه في تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مؤخرا، حول تفضيل السعودية الحوار عن الحرب، وحديثه عن إجراء مفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني.

وقال محمد بن سلمان، في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، يوم الأحد الماضي، هجوم أرامكو لم يصب قلب صناعة الطاقة السعودية فقط، بل قلب صناعة الطاقة العالمية. لقد عطل 5.5% من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره".

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كما أعرب ابن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.

وعما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض".

وتتصاعد التوترات بين البلدين في الفترة الأخيرة على خلفية اتهامات لإيران بتهديد الملاحة في الخليج واستهداف منشآت نفطية سعودية.