بعد "فاجعة القصر"... الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ"تأثر"

وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".

​​وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.