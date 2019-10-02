وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".
وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "فاجعة القصر"... الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ"تأثر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.