بعد تصاعد التوتر... قوات مكافحة الشغب العراقية تصل إلى الزعفرانية وتطلق النار لتفريق المتظاهرين

ووفقا لمصادر لموقع "بغداد اليوم"، فإن القوات أطلقت الرصاص الحي، لتفريق المتظاهرين.

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وأكد موقع "سكاي نيوز عربية" إطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص في الهواء من أجل تفريق المتظاهرين.

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واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.

وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وأكد شهود عيان أن هناك توافقا تاما بين المتظاهرين على الاستمرار والاعتصام في ساحة التحرير وعدم العودة إلى منازلهم حتى تحقيق النصر على "الفساد والفاسدين"، وأن هناك الآلاف من المتظاهرين يدخلون إلى الساحة وأن الحشد الأمني الذي كان متواجدا في الساحة تلاشى مع توافد الجماهير وترك المكان.