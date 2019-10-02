العراق... توجيهات من الشرطة الاتحادية لقواتها بكيفية التعامل مع المتظاهرين

وذكرت شبكة "رووداو" أن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط دعا، اليوم الاربعاء، قواته إلى حماية المتظاهرين، وحفظ الأمن والأمان.

© REUTERS / Mahmoud Raouf Mahmoud

وأضافت قيادة الشرطة في بيان لها: "اللواء البطاط أوعز الى كافة قطعات الشرطة الاتحادية بتنفيذ أوامر وزير الداخلية بالتحلي بالضبط العالي وحماية المتظاهرين وإسعاف المصابين وحماية الممتلكات العامة والخاص ".

ووجه البطاط "أمرية الطبابة شرطة اتحادية بإجراء حملة سريعة للتبرع بالدم إلى المواطنين كافة".

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ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، اليوم الأربعاء، احتجاجهم السلمي الذي تعرض للقمع والعنف، يوم أمس، ما أسفر عن وقوع مصابين، وسط اعتقالات طالت العشرات من المشاركين.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.

وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.