عشرات العائلات المهجرة تعود إلى منازلها في القصير

وعادت الأسر بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

وأضافت الوكالة أن محافظة حمص أمنت نقل جميع المهاجرين إلى بلداتهم التي كان قد استعادها الجيش السوري في يونيو/حزيران من عام 2013، حيث أن الورشات الفنية والمؤسسات الخدمية كانت قد قامت بإعادة تأهيل البنى التحتية فيها من مدارس وشبكات المياه والكهرباء لتأمين عودة الأهالي إليها.

وكانت قد عادت الدفعة الأولى من عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير في السابع من شهر يوليو/تموز.