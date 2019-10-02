جنيف - سبوتنيك. وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي:
عملنا على تمثيل شريحة واسعة من المجتمع المدني في اللجنة - مختلف الجماعات العرقية والأديان. وبطبيعة الحال، الانتماءات السياسية المختلفة. وأعتقد أن هذا فريد من نوعه في تمثيله الهيئة السورية ، التي ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن، الأسبوع الماضي، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.
وقال غوتيريش: "أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".
وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في جنيف السويسرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون: جميع شرائح المجتمع المدني ممثلة في اللجنة الدستورية بمن في ذلك الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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