دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في أخر تحديث برمجي لهواتف سامسونج جالكسي S10 قامت الشركة بتدعيم هذه السلسة بالعديد من الميزات التي انحصرت في سلسة نوت 10 فقط بداية إطلاقها.

ففي أخر التحديثات دعمت الشركة هواتف S10 الثلاثة بخصائص كاميرا نوت 10 كما هو الحال بتوفير الدعم فيها لمنصة DEX.

لتكن بذلك خاصية Foucs Live متوفرة في كاميرا هاتف جالكسي S10 وS10 بلس وS10E عند تسجيل الفيديو، والتي بدورها تعمل على استغلال المستشعر ثلاثي الأبعاد في الكاميرا الخلفية للتركيز على عناصر معينة أثناء تسجيل الفيديو وتمويه الخلفية في نطاق النقل الحي المباشر.

أما بالنسبة لمنصة DEX فقد وفرتها سامسونج في سلسلة نوت لتمكن المستخدم من الوصول للتطبيقات في هاتفه عن طريق أي حاسوب دون الحاجة لشاشة منفصلة لعرض المحتوى، والتي تعد طريقة اتصال جيدة بالفعل وتقوم العديد من المؤسسات الحكومية بدراسة اعتمادها في العمل بشكل موسع؛ كشرطة شيكاغو مثلا التي تنوي اختبارها بديلاً عن أجهزة الحاسوب المحمولة في سيارات الشرطة.

وبهذا التحديث تصبح هواتف جالكسي S10 جاهزة لبدء العمل على منصة DEX، وإتاحة فرصة أكبر لمالكي هذا الهاتف من الاستفادة من هذه الميزة.

ووفقاً لبيان سابق للشركة فإن التحديث الجديد سيبدأ الوصول من القارة الأوروبية بداية من ألمانيا وسويسرا وصولاً للمملكة المتحدة، حيث أن سيكون متوفر للهواتف S10 العاملة بمعالج Exynos، بينما الولايات المتحدة قد يصلها التحديث في وقت لاحق.

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المصدر

SamMobile

التدوينة هواتف جالكسي S10 تحصل على بعض ميزات كاميرا نوت 10 ودعم منصة DEX ظهرت أولاً على عالم التقنية.