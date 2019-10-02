شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يغلق مدخل حلحول الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بلدية حلحول الفلسطينية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلقت قبل ظهر اليوم الاربعاء، بوابة مدخل حلحول الشمالى الحواور شمال مدينة الخليل. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، ذكرت البلدية فى بيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت حركة عبور المركبات والمواطنين ذهابا وايابا الى مدينة حلحلول تحت حجج امنية.

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