شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عمليات بغداد تنفى مقتل متظاهر فى منطقة الشعب شمال العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت عمليات بغداد، الأربعاء، الأنباء التى تحدثت عن مقتل متظاهر فى الشعب شمالى العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مقتل أحد المتظاهرين فى منطقة الشعب"، مؤكدة أن القوات الأمنية متواجدة حالياً لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مظاهرات غاضبة منذ مساء أمس، وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.

وأحرق متظاهرون الإطارات فى شوارع رئيسية بمناطق عدة فى بغداد وعدد من المحافظات، فى وقت قطعت القوات الأمنية الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظات والعاصمة.

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وكان الرئيس العراقى برهم صالح، قد طالب الثلاثاء، بمزيد من ضبط النفس واحترام القانون إثر احتجاجات واسعة فى عدة مدن عراقية.

وقال صالح إن "التظاهر السلمى حقٌ دستورى مكفولٌ للمواطنين، أبناؤنا فى القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".

وتابع "أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون.. أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".