شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف يبحث مع رئيس حركة "سوريا الغد" المعارضة الوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، مع زعيم حركة "سوريا الغد" المعارضة أحمد الجربا الوضع فى سوريا.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الخارجية الروسية، أن بوجدانف والجربا ناقشا خلال اتصال هاتفى الوضع الحالى فى سوريا وما حولها، مركزين على ترسيخ نظام وقف الأعمال القتالية.

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كما بحث الجانبان، آفاق تحقيق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى سوريا، يقودها السوريون أنفسهم وفق القرار الأممى رقم 2254.