شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف يبحث مع رئيس حركة "سوريا الغد" المعارضة الوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، مع زعيم حركة "سوريا الغد" المعارضة أحمد الجربا الوضع فى سوريا.
وذكر بيان مقتضب لوزارة الخارجية الروسية، أن بوجدانف والجربا ناقشا خلال اتصال هاتفى الوضع الحالى فى سوريا وما حولها، مركزين على ترسيخ نظام وقف الأعمال القتالية.
كما بحث الجانبان، آفاق تحقيق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى سوريا، يقودها السوريون أنفسهم وفق القرار الأممى رقم 2254.
كانت هذه تفاصيل خبر بوجدانوف يبحث مع رئيس حركة "سوريا الغد" المعارضة الوضع فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.