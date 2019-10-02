شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى: 10آلاف انتهاك لميليشيات الحوثى بحق المدنيين بالضالع خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حقوقى حديث عن ارتكاب ميليشيات الحوثى الانقلابية، آلاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين فى محافظة الضالع، جنوبى اليمن، خلال الشهرين الماضيين.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الإعلامى لجبهة محافظة الضالع، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن ميليشيات الحوثى الانقلابية والمدعومة من إيران ارتكبت 10123 انتهاكا بحق المدنيين فى محافظة الضالع التى شنت عليها سلسلة هجمات خلال الشهرين السابقين وحتى 30 سبتمبر الماضى، مؤكدا أن الجماعة الحوثية لم تنجح بتحقيق أهدافها العسكرية، لكنها فى المقابل نجحت فى تعميق الجراح الإنسانية من خلال انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين.

ووثق فريق الرصد بالمركز، وفقاً للتقرير، 130 حالة قتل بينهم 12 طفلا و10 نساء و272 حالة إصابة بينهم 40 طفلا و22 امرأة، كما تم توثيق 40 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسرى بينهم 10 أطفال.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت كعادتها سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية من ممتلكات عامة أو خاصة ومنشآت خدمية ومؤسسات صحية وتعليمية ومنازل ومزارع ودور عبادة، حيث دمرت 642 منشأة منها 91 منزلا تضررت بشكل كلى و514 منزلا بشكل جزئى وفجرت 24 منزلا و 3 جسور .

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وأكد التقرير، أن الميليشيات الحوثية قامت بإتلاف ونهب 214 مزرعة للمواطنين وتدمير 12 مضخة.

ورصد التقرير 21 انتهاكا فى القطاع التعليمي، منها تدمير 3 مدارس بشكل كلى و 6 بشكل جزئى و2 كلية جامعية و2 معهد تقنى ومهني، وتحويل 8 مدارس إلى ثكنات عسكرية والاعتداء على سيارة إسعاف و3 مسعفين صحيين.

وأوضح، أن الميليشيات الحوثية زرعت الألغام الفردية فى الطرقات العامة وبالقرب من منازل المواطنين بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل وجرح 18 مدنيا منهم 6 قتلى، كما وثق التقرير مقتل صحافى وإصابة اثنين خلال تغطيتهم للمعارك.