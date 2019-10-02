شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة: عودة سوريا للاتحاد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، عودة سوريا كعضو فاعل ومؤثر فى فعاليات وأنشطة الاتحاد خلال أيام قليلة، متمنيا عودة الأنشطة والفعاليات لسابق عهدها، حيث كان الاتحاد يعقد لقاء سنويا على أرض سوريا، خاصة فى مدينة اللاذقية، انطلاقا من كون الاتحاد يمثل كافة شباب الدول العربية.

جاء ذلك فى افتتاح أعمال منتدى البيئة الساحلية العاشر حول "التنوّع البيولوجى فى السواحل العربية.. شواطئ بلا بلاستيك"، والذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، فى الفترة من 1-5 أكتوبر الجارى.

وأوضح الدكتور ممدوح رشوان، فى بيان صادر اليوم، أن المنتدى يأتى فى إطار التفاعل مع القضايا البيئية التى أصبحت تتزايد، وكذلك تفاعل الشباب العربى معها وتأثيرها على مجتمعاتهم، وخاصة على السواحل العربية والتى دخلت فى نطاق التهديدات البيئية للتنوّع البيولوجى الذى تتمتع به سواحلنا العربية.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بتنظيم المنتدى، تأكيدا على أهمية الحفاظ على السواحل العربية وحماية التنوع البيولوجى بها مما يتيح فرصا كبيرة للاستثمار المستدام والذى يعمل على خلق فرص عمل للشباب مما يساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الأهداف 12 الاستهلاك والإنتاج المسئولان، 13 العمل المناخى، 14 الحياة تحت الماء".

وأضاف قائلا: كما تنبع أهمية المنتدى مع زيادة معدلات التلوّث والتعدى السافر على الشواطئ الساحلية بما يقضى على التنوع البيولوجى بها، نتيجة الإفراط فى صيد الثروة السمكية وإهدار الشعاب المرجانية والبناء العشوائى للقرى السياحية على الشواطئ الساحلية، كما تأتى قضية المخلّفات على الشواطئ الأكثر استحواذا على لفت الانتباه وكان أكثرها من خام البلاستيك والذى أصبح من أكثر المخلّفات التى تضر بالبيئة الساحلية، مما أدى لارتفاع أصوات الخبراء البيئيين للتحذير منها.

وقال: حرصا من الاتحاد العربى للشباب والبيئة على التفاعل مع القضايا البيئية التى يتأثر بها الوطن العربى، وذلك من خلال توعية الشباب العربى بدورهم الوطنى فى التصدى لتلك القضايا.

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ويشارك فى المنتدى الشباب من: السعودية، لبنان، البحرين، الكويت، تونس، الجزائر، اليمن، السودان، سوريا، فلسطين، فضلا عن الشباب المصرى من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، منها: أسيوط، 6 أكتوبر، بنى سويف، قناة السويس.

وفى ختام جلسة الافتتاح تم تكريم مدير عام المدن الشبابية بالوزارة "كرم عفيفى" على جهوده المتميزة وإخلاصه فى خدمة الشباب.

وأكد "عفيفى"، أن مصر ستظل فى رباط وثيق إلى يوم القيامة، كما بشر بذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأنها مع أشقائها العرب يمثلون رابطة الدم والعروبة والإخاء، وبتكاتفهم وتعاونهم سينتصرون على كل مخططات أعدائهم.

جاء المؤتمر بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالمدينة الشبابية بأبى قير، بالأسكندرية،و بالتعاون مع وزارة البيئة، ومكتبة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إدارتى الشباب والرياضة، والبيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية.



منتدى البيئة الساحلية العاشر