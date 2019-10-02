اخبار الخليج

مدير الهلال الأحمر المصرى يشيد بالدعم السويسرى للمنظمة لخدمة اللاجئين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهلال الأحمر المصرى يشيد بالدعم السويسرى للمنظمة لخدمة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رامى الناظر مدير عام الهلال الأحمر المصرى إن سويسرا تساعد فى دعم اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر من أكثر الداعمين للاجئين، مشيدا بدعم سويسرا فى عملية علاج وتوعية اللاجئين وخاصة الأفارقة.

 

جاء ذلك خلال كلمة له بمقر السفارة السويسرية في القاهرة بمناسبة مرور أربعين عاما على التعاون المصرى السويسرى، البوم الأربعاء، بحضور عدد من شركاء السفارة السويسرية.

 

 

Advertisements

 

بدوره أكد مجدى عشم  البرامج سابقا بجمعية الجزويت والفرير أن السفارة السويسرية تعمل معهم على تحسين كفاءة المياه والدعم الاقتصادى وخاصة فى محافظة أسوان، مشيرا إلى أن الهدف كان تحسين جودة المياه فى منطقة النوبة، مؤكدا أنهم عملوا على فكرة استخدام المياه وتحسين كفاءتها وتاهيل شباب فى النوبة للحفاظ على التراث الثقافى.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الهلال الأحمر المصرى يشيد بالدعم السويسرى للمنظمة لخدمة اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا