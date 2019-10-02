شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهلال الأحمر المصرى يشيد بالدعم السويسرى للمنظمة لخدمة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رامى الناظر مدير عام الهلال الأحمر المصرى إن سويسرا تساعد فى دعم اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر من أكثر الداعمين للاجئين، مشيدا بدعم سويسرا فى عملية علاج وتوعية اللاجئين وخاصة الأفارقة.

جاء ذلك خلال كلمة له بمقر السفارة السويسرية في القاهرة بمناسبة مرور أربعين عاما على التعاون المصرى السويسرى، البوم الأربعاء، بحضور عدد من شركاء السفارة السويسرية.

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بدوره أكد مجدى عشم البرامج سابقا بجمعية الجزويت والفرير أن السفارة السويسرية تعمل معهم على تحسين كفاءة المياه والدعم الاقتصادى وخاصة فى محافظة أسوان، مشيرا إلى أن الهدف كان تحسين جودة المياه فى منطقة النوبة، مؤكدا أنهم عملوا على فكرة استخدام المياه وتحسين كفاءتها وتاهيل شباب فى النوبة للحفاظ على التراث الثقافى.