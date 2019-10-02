شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف دولار للفائزين بجائزة الابتكار تنظمها الجمعية السعودية للسلامة المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس الأول، لقاءً للإعلان عن تفاصيل جائزة الابتكار فى السلامة المرورية، وذلك بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، بين رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل "سلامة" الدكتور عبدالحميد المعجل، عن وصول العديد من الطلبات من عدة جهات حكومية للمشاركة فى "جائزة الابتكار فى السلامة المرورية"، بعد أن تم إرسال أكثر من 850 خطاباً للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بالمملكة والوطن العربى، للمشاركة فى المسابقة، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى 1‪ يناير 2020‬، والإعلان عن المشاركات فى الـ 20 من الشهر ذاته‬، وسيكون التكريم من 10 إلى 12 من شهر فبراير 2020، وذلك خلال الملتقى الدولى الخامس للسلامة المرورية الذى سيقام بمدينة الدمام.

وأوضح المعجل، أنه تم مخاطبة وزارة التعليم لمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ووزارة الصحة، وهيئة المهندسين السعوديين، وهيئة الهلال الأحمر، والجمعيات العلمية، والعديد من الجهات الحكومية، للمشاركة فى هذه المسابقة عبر أربعة فروع تتمثل فى (الضبط المرورى - والهندسة - والتوعية والتعليم - والاستجابة والطوارئ)، بهدف تشجيع الابتكار والاختراع فى السلامة المرورية وتبنى المبادرات النوعية وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوى.

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وأشار رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، إلى أن هذه الجائزة تعد الأولى على مستوى الوطن العربى، وأنها مفتوحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على مستوى الوطن العربى والعالم للمشاركة فيها.

ولفت، إلى أن شروط الجائزة تتضمن أن تكون الأعمال المقدمة ضمن مجالات الجائزة الأربعة، وواضحة ومبتكرة، وأن لا تكون الأعمال المقدمة قد فازت فى مسابقات أخرى، وأن تكون الأعمال أصلية ولصاحبها ولم يتم تجريبها فى أى مكان بالعالم، على أن يقدم الفائز عرضًا مرئيًا عن المبادرة لا تزيد عن ثلاث دقائق فى حال فوز مبادرته، وأن يتحمل الحقوق الفكرية لجميع محتويات التصميم والبحوث المقدمة، وستكون قيمة الجوائز للأربعة الفائزين 50 ألف دولار مقسمة على فروع الجائزة الأربعة بمقدار 10 آلاف دولار لكل فائز، مفيداً أن هناك جوائز مالية هى عبارة عن 1500 دولار لكل فائز وصلت مشاركته لمرحلة لجنة التحكيم.

بذكر أن، الجمعية ستقوم بالتسويق للمشاريع بشكل عام عبر معرض سيقام خلال ملتقى السلامة الدولى الخامس، والبحث عن التمويل وحاضنات أعمال لتبنى تطبيق تلك الابتكارات فى المجالات الأربعة.