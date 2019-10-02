شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى إلى سوريا: عقد جلسة للجنة الدستورية فى جنيف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المبعوث الدولى إلى سوريا، جير بيدرسون، عن عقد جلسة للجنة الدستورية السورية في جنيف خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى الاقتراب من الوصول إلى نسبة 30% من التمثيل النسائي في اللجنة.

وأكد المبعوث الدولى إلى سوريا، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن هناك تمثيلا كرديا فى اللجنة الدستورية، مشددا على أن اللجنة ستبدأ عملها من جنيف ونتمنى لها النجاح، داعيا إلى التهدئة فى إدلب والشمال السوري.