شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 عراقيين خلال مظاهرة تطالب بتوفير فرص عمل فى منطقة الزعفرانية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية تحاول تفريق تظاهرة انطلقت بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقى العاصمة بغداد،، مشيرا إلى إصابة خمسة أشخاص.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة " السومرية نيوز" ـ "إن القوات الأمنية تحاول تفريق تظاهرة انطلقت بالزعفرانية، تطالب بتوفير فرص عمل".مضيفا أن خمسة أشخاص أصيبوا خلال محاولات القوات الأمنية تفريق المتظاهرين .

يذكر ان العاصمة العراقية بغداد شهدت يوم أمس تظاهرات كبيرة فى عدد من مناطقها للمطالبة بالإصلاحات وتوفير فرص عمل، وأدت هذه التظاهرات إلى مقتل متظاهر وإصابة العشرات بينهم عناصر بالقوات الأمنية، إضافة إلى عدة حرائق طال أحدها أحد المطاعم فى ساحة التحرير.