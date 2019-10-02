العراق.. قائد الشرطة يوعز لقواته بضبط النفس وحماية المتظاهرين

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

دعا قائد قوات الشرطة العراقية جعفر البطاط، الأربعاء، قواته إلى ضبط النفس وحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، بالتزامن مع تشديد أجهزة الأمن إجراءاتها بمختلف مناطق العاصمة بغداد.

ذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اللواء البطاط أوعز الى كافة قطعات الشرطة الاتحادية بتنفيذ أوامر وزير الداخلية بالتحلي بالضبط العالي، وحفظ الأمن والأمان، وحماية المتظاهرين، وإسعاف المصابين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

ووجه البطاط، آمرية الطبابة للشرطة الاتحادية، بإجراء حملة سريعة للتبرع بالدم إلى المواطنين كافة.

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وشددت أجهزة الأمن، صباح الأربعاء، من إجراءاتها في مختلف مناطق العاصمة، وقطعت طرق حيوية وجسور مؤدية إلى "ساحة التحرير"، غداة احتجاجات دامية.

والثلاثاء، واجهت الأجهزة الأمنية المتظاهرين بالرصاص الحي وخراطيم المياه الساخن، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين في بغداد ومحافظات أخرى، ما أدى إلى مقتل عدد من المحتجين وإصابة مئات آخرين.

وصباح الأربعاء، كشف مصدر طبي للأناضول، أن حصيلة تظاهرات بغداد لوحدها، بلغت 4 قتلى وأكثر من 700 إصابة بحالات اختناق وجروح بينهم حالات خطرة.

فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في جميع المحافظات بلغت قتيلين و265 مصاب، لكن الحكومة تتحدث عن قتيل واحد وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية.

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