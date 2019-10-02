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دبلوماسي تركي يدعو العالم إلى العمل لإحلال العدالة في قضية خاشقجي

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جنيف / الخليج 365

دعا "صادق أرسلان"، سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، جميع الدول والمنظمات المدنية والأمم المتحدة، إلى بذل مزيد من الجهود لإحلال العدالة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال .

وأوضح أرسلان في تصريح للأناضول، أن تحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي، لن يتم بجهود تركيا وحدها.

وأضاف أرسلان أن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، يعد انتهاكا صارخا للاتفاقات الناظمة للقوانين الدولية ومكتسبات حقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن مقتل خاشقجي يعد أيضا تحديا كبيرا لعمل النظام العالمي، مبينا أن تركيا بكافة مؤسساتها المعنية، اتبعت شفافية كبيرة فيما يخص الجريمة.

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وذكر بأن تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد حول الجريمة، استند إلى الأدلة والوثائق التي وفرتها تركيا.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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