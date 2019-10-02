بومبيو: ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" تفرغ حمولتها في سوريا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" تفرغ حمولتها قرب سواحل سوريا، متسائلًا: هل سيحاسب العالم إيران.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في "تويتر"، بعد أسابيع من إفراج حكومة جبل طارق التابع لبريطانيا عن السفينة التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط، بعد تعهد طهران بعدم إرسالها إلى سوريا، بحسب سلطات الإقليم.
رغم وعود ظريف للمملكة المتحدة بأن السفينة "أدريان داريا 1" لن تفرغ نفطها في سوريا، تقوم الآن بتفريغه قرب السواحل السورية. فهل سيحاسب العالم إيران إذا ما سلمت هذا النفط لسوريا؟.
ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة، بعد احتجازها في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا.
وعليه، أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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