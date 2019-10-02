العراق..وزير الخارجية يوجّه بإغلاق القنصلية بمدينة مشهد الإيرانية

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365
وجّه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، بإغلاق قنصلية بلاده العامة في مدينة مشهد الإيرانية، على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين عراقيين.
وكشفت وثيقة صادرة قبل ثلاثة أيام عن القنصلية العراقية في مشهد موجهة إلى مكتب الحكيم، أن جهات أمنية إيرانية رصدت موظفين اثنين السبت الماضي، واعتدت عليهما بالضرب في الشارع.
وأضافت الوثيقة التي اطلعت عليها الخليج 365، أن الجهات الأمنية الإيرانية اعتقلت الموظفين رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية، وأحالتهما إلى القضاء الذي طالب بدفع كفالة لغرض إخراجهما من السجن.
وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه مساء الثلاثاء، أن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين".
وأدانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الثلاثاء، بأشد العبارات اعتداء الأمن الإيراني على الدبلوماسيين الاثنين في مدينة مشهد.
وقال رئيس اللجنة شيركو محمد، في تصريح صحفي، إن "هذا الاعتداء مدان بأشد العبارات وهو مستنكر من قبل الشعب العراقي، خاصةً أن الدبلوماسيين في مهمة رسمية، ودخلوا الأراضي الإيرانية وفق طرق قانونية ورسمية، ويحملان صفة رسمية".
وبيّن محمد أن "مئات الآلاف من الإيرانيين يزورن العراق، وهم مرحب بهم، ونحن نأخذ قبل أشهر الاحتياطات من أجل استقبالهم".
وتساءل مستنكرًا: "فهكذا يكون الرد من قبلهم!".
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب من السلطات الإيرانية، حول ما أورده الجانب العراقي بهذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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