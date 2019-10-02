مقتل 10 من عناصر داعش جنوبي مدينة كركوك العراقية

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الخليج - د ب أ
أفادت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الأربعاء بأن عشرة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في قصف شنه طيران التحالف الدولي استهدف متسللين من عناصر التنظيم غربي مدينة كركوك 250 كلم شمال بغداد.
وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل من مرتفعات جبال مكحول في محافظة صلاح الدين باتجاه قريتي المصلخة وتل الذهب التابعة لناحية العباسي في قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك، وتصدت لها طائرات التحالف ما أدى إلى مقتل عشرة من عناصر التنظيم”.
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