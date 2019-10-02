أطعمة خفيفة تعزز الطاقة للمساعدة على اليقظة طوال اليوم

الخليج - د ب أ

يشعر الكثيرون بالتعب في مرحلة ما خلال اليوم، فربما لم تحصل على كفايتك منه الليلة السابقة لسبب أو آخر.

إذن، ماذا لو كان هناك بعض الأطعمة التي يمكنها أن تزيد من طاقتك إضافة إلى كونها صحية حقا؟

وقبل التطرق إلى الأطعمة التي يمكن أن تعزز الطاقة، تجدر الإشارة إلى أنه للحفاظ على مستويات السكر في الدم والطاقة بالتساوي خلال اليوم، يفضل تناول وجبة خفيفة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ورغم أنه كثيرا ما نشتهي أطعمة “سريعة” عندما نشعر بالتعب، فإنها سوف تكون جيدة في تعزيز القدرة على التحمل بدون نقص حاد في السكر قريبا. وفيما يلي نظرة على بعض أطعمة الطاقة السريعة:

الكافيين: متمثل في القهوة أو الشاي في الصباح لا يعزز فحسب تحفيز الجهاز العصبي المركزي ما يؤدي إلى تعزيز وظائف المخ، ولكنه أيضا مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة وقد يعزز بشكل محتمل خفض الإصابة بالنوع الثاني من السكري ومرض الكبد.

أوراق النعناع: تقول دورية الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إن النعناع يعتقد أنه يزيد القدرة على التنفس وتركيز الأكسجين في المخ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة وبالتالي فهو طعام تحفيزي ممتاز في وسط النهار لاجتياز فترة ما بعد الظهر.

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الزنجبيل: يقال إن الزنجبيل يقلل الشعور بالتعب بتحسين الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم. وقد يساعد هذا الطعام العطري أيضا مرضى الصداع النصفي الذي يمكن مقارنته حتى بعقار سوماتريبتان ولكنه له آثار جانبية قليلة.

إضافة أطعمة معينة للنظام الغذائي على أساس منتظم يمكن أن تزيد من طاقة المرء الكلية على المدى البعيد. وفيما يلي بعض الأطعمة المعززة للطاقة على المدى البعيد:

الكينوا هي أكثر الحبوب الغنية بالبروتين المتاحة، كما أنها بروتين كامل حيث تحتوي على كل الأحماض الأمينية التسعة الأساسية التي يحتاجها الجسم. فتحتوي الكينوا على الحديد بين أشياء أخرى التي يمكن أن تساعد في تعزيز وظائف المخ نظرا لأن المخ يأخذ نحو 20 بالمئة من أكسجين الدم في جسمنا. وتحتوي أيضا على الريبوفلافين (فيتامين بي 2) الذي يحسن استقلاب الطاقة داخل المخ والخلايا العضلية وبالتالي يساعد في خلق انتاج طاقة ملائم في الخلايا.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكافيين وكذلك ثيوبرومين اللذين يساعدان في تعزيز مستويات الطاقة. وكلما كانت الشوكولاتة داكنة، قل السكر فيها وزاد تعزيزها المحتمل للطاقة.

التوت هو مصدر ممتاز للميلاتونين (هرمون النوم الطبيعي) الذي يمكن أن يساعد في الحصول على ليلة نوم هنيئة لإبقاء المرء منتعشا طوال النهار.

الفواكه الجافة مصدر ممتاز للطاقة السريعة. وتحتوي على الكثير من المغذيات الأساسية بما في ذلك فيتامين “ايه” و”بي 6 ” و” سي ” و”دي” .