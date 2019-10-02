لهذا السبب.. بي إم دبليو تطالب بسحب "تويوتا سوبرا" من الأسواق

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

بي إم دبليو

كتب متابعات_الخليج 365

يبدو أن مرحلة الثناء على قدرات سيارة تويوتا سوبرا الجديدة قد انتهت، عقب التبليغ عن أول عيوب تصنيعية يتم رصدها بعدد من نسخ الطراز المطروح حديثا.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن استعادة عدد من النسخ من طراز تويوتا سوبرا داخل أمريكا، بعد اكتشاف عيوب تصنيعية في أحزمة الأمان بها بالمقاعد الأمامية.

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وأوضح الموقع أن شركة بي إم دبليو هي التي قدمت طلبت استرجاع النسخ المعيبة وليس شركة تويوتا، ما أثار شكوكا حول جهل تويوتا بوجود هذه العيوب بالطراز التابع لها.

وقال "موتور وان" إن عدد السيارات المعيبة من سوبرا بلغ 7 نسخ فقط، كما ذكر الموقع أنه حصل على رد رسمي من شركة تويوتا فسرت من خلاله الشركة اليابانية موقفها من سبب استدعاء شركة بي إم دبليو للنسخ بدلا منها.

وجاء في رد شركة تويوتا الرسمي أنه من المعروف أن شركة بي إم دبليو ساهمت في تصنيع نسخة طراز تويوتا سوبرا 2020 الجديد، وأضيف محرك طراز Z4 من بي إم دبليو لسيارة سوبرا، فكانت هناك مجموعة من النسخة من الطراز تم تجميعها في مصنع بي إم دبليو بمدينة "جراتس" بدولة النمسا، لذا من المنطق أن تقوم بي إم دبليو بطلب استعادة النسخ المعيبة لصيانتها.