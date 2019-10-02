الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أعضاء حيوية يمكن الاستغناء عنها

كتب متابعات_الخليج 365

نقلت صحيفة "صن" عن مركز علم التشريح السريري في جامعة لانكستر أن هناك 7 أعضاء لها وظائف حيوية في الجسم لكن يمكن الاستمرار في الحياة من دونها لو حدث لها خلل بفضل التطور والتقدم الطبي، نستعرضها لكم كما يلي..



1. الطحال

يوجد هذا العضو على الجانب الأيسر من البطن، باتجاه الظهر تحت الأضلاع. وتتم إزالته بشكل شائع نتيجة للإصابة. ولأنه يجلس بالقرب من الأضلاع، فإنه عرضة لصدمات البطن. وهو محاط بكبسولة تشبه المناديل الورقية، التي تتمزق بسهولة، مما يسمح للدم بالتسرب من الطحال التالف، وإذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب، فسيؤدي ذلك إلى الوفاة.

عندما تنظر داخل الطحال، يكون له لونان بارزان. أحمر غامق وجيوب صغيرة من اللون الأبيض. ويشير اللون الأحمر إلي أنه الجزء الذي يعمل على تخزين وإعادة تدوير خلايا الدم الحمراء، بينما يرتبط اللون الأبيض بتخزين الخلايا البيضاء والصفائح الدموية. ويمكنك العيش بشكل مريح دون الطحال. وذلك لأن الكبد يلعب دورا في إعادة تدوير خلايا الدم الحمراء ومكوناتها. وبالمثل، فإن الأنسجة اللمفاوية الأخرى في الجسم تساعد في وظيفة المناعة في الطحال.

2. المعدة

تقوم المعدة بـ4 وظائف رئيسية: الهضم الميكانيكي عن طريق الانقباض لتحطيم الطعام، والهضم الكيميائي عن طريق إطلاق الحمض للمساعدة في تفتيت الطعام كيميائيا، ثم الامتصاص والإفراز. وتتم إزالة المعدة جراحياً في بعض الأحيان نتيجة السرطان مثلا. وعندما تتم إزالة المعدة، يربط الجراحون المريء مباشرة بالأمعاء الدقيقة. مع الشفاء الجيد، يمكن للناس تناول نظام غذائي طبيعي إلى جانب مكملات الفيتامينات.

3. الأعضاء التناسلية

الأعضاء التناسلية الرئيسية في الذكور والإناث مقترنة بإمكانية إنجاب الأطفال. وعادة ما تكون إزالة أحدهما أو كليهما نتيجة للسرطان أو الحوادث نتيجة للعنف أو الرياضة أو حوادث المرور. وفي الإناث، قد يتم أيضًا استئصال الرحم. تشير الأبحاث إلى أن النساء اللائي أزلن مبيضهن لم يتعرضن لانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع. ومن المثير للاهتمام، وفي بعض الذكور، قد تؤدي إزالة كلتا الخصيتين إلى زيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

4. القولون أو الأمعاء الغليظة

القولون عبارة عن أنبوب طوله حوالي ٦ أقدام وله أربعة أجزاء محددة: الصاعد، والعرضية، والنازل، والسيني. وتتمثل الوظائف الأساسية في إعادة امتصاص الماء وإعداد البراز بضغطه معًا. ووجود سرطان أو أمراض أخرى يمكن أن يؤدي إلى ضرورة إزالة بعض أو كل القولون. معظم الناس يتعافون جيدًا بعد هذه الجراحة، على الرغم من أنهم لاحظوا حدوث تغيير في عادات الأمعاء. ينصح في البداية اتباع نظام غذائي للأطعمة اللينة للمساعدة في عملية الشفاء.

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5. المرارة

توجد المرارة تحت الكبد في الجانب العلوي الأيمن من البطن، أسفل الأضلاع مباشرة. وتخزن شيئا يسمى الصفراء. يتم إنتاج الصفراء باستمرار بواسطة الكبد للمساعدة في تحطيم الدهون، ولكن عندما لا تكون هناك حاجة لهضمها، يتم تخزينها في المرارة.

عندما تكتشف الأمعاء الدهون، يتم إفراز هرمون يسبب انكماش المرارة، مما يؤدي إلى إفراز الصفراء في الأمعاء للمساعدة في هضم الدهون. ومع ذلك، فإن الكوليسترول الزائد في الصفراء يمكن أن يشكل حصاة في المرارة، والتي يمكن أن تمنع الأنابيب الصغيرة التي تحرك الصفراء. عندما يحدث هذا، قد يحتاج الناس إزالة المرارة الخاصة بهم.

6. الزائدة الدودية

الزائدة الدودية هي بنية شبيهة بالديدان وتوجد عند تقاطع الأمعاء الكبيرة والصغيرة. ويُعتقد أنها "بيت آمن" للبكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يمكّنها من إعادة التوطين عند الحاجة. ونظرًا لطبيعة الزائدة الدودية، فعندما تدخل به محتويات الأمعاء، قد يكون من الصعب عليها الخروج وبالتالي تصبح ملتهبة، وهذا ما يسمى التهاب الزائدة الدودية.

وفي الحالات الشديدة، يجب إزالتها جراحيا. هناك بعض الحالات التي قد لا تتم فيها إزالة الزائدة الدودية تمامًا، مما يجعلها ملتهبة مرة أخرى. والأشخاص الذين قاموا بإزالتها لا يلاحظون أي اختلاف في حياتهم.

7. الكليتان

معظم الناس لديهم كليتان، ولكن يمكنك البقاء على قيد الحياة مع واحدة فقط - أو حتى لا شيء بمساعدة غسيل الكلى.

ودور الكلى هو تصفية الدم للحفاظ على توازن الماء، وكذلك التوازن الحمضي. تقوم بذلك عن طريق التصرف مثل الغربال، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من العمليات للتشبث بالأشياء المفيدة، مثل البروتينات والخلايا والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. الأهم من ذلك، أنه يتخلص من العديد من الأشياء التي لا نحتاج إليها، مما يسمح لهم بالمرور عبر الغربال لترك الكليتين مثل البول.

هناك العديد من الأسباب التي يجب على الناس بسببها إزالة إحدى الكليتين - أو كليتيهما: الحالات الموروثة، والأضرار الناجمة عن المخدرات والكحول، أو حتى العدوى. إذا كان الشخص لديه كليتين فاشلتين عن العمل، فيجب علاجها بغسيل الكلى لسحب النفايات من الجسم. وأظهرت الأبحاث الحديثة أن أي شخص يعالج بغسيل الكلى في سن الـ٢٠ يمكن أن يتوقع أن يعيش لمدة ١٦-١٨ عامًا، في حين أن شخصًا في الـ٦٠ من العمر قد يعيش لمدة ٥ سنوات فقط.