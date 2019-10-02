تعرف على أجود أنواع القهوة وأسعارها

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

بن

كتب الخليج 365

تتميز قهوة " كونا هاواي "، بنكتها ورائحتها وطعمها المميز، وكما إنها تصنع من مجموعة نادرة من الحبوب، بالإضافة إلى ذلك، فهى متوفرة بكميات كبيرة مما يعني أن معظم البائعين يستخدمون مزيجًا من قهوة كونا 10٪ ومجموعة متنوعة أقل تكلفة بنسبة 90٪، وبعض المتاجر تبعها بدون خلطها بأى شىء أخر، وتعد من أغلى أنواع القهوة، لأنها سعرها يصل إلى 34 دولاراً للرطل أى ما يعادل نحو 551 جنيه مصرى.



قهوة لوس بلانيس - 40 دولار

تزرع قهوة " لوس بلانيس "في مزرعة في السلفادور من قبل عائلة شخص يدعى سيرجيو تيكاس، وكما حصلت هذه القهوة على المركز الثاني في كأس التميز عام 2006 والمركز السادس في عام 2011.

Advertisements

ومتوفرة بنكهات مختلفة منها اليوسفي مع الكراميل، ويبلغ سعرها 40 دولار.

كوبي لواك - 160 دولار

تصنع هذه القهوة في إندونيسيا وتستخرج من فضلات الزواحف الآسيوية، حيث تستهلك هذه الحيوانات القهوة الكرز وتخمرها أثناء الهضم، ثم يأخذون فضلات هذه الحيوانات، ويتم جمعها ومعالجتها، وتتميز هذه القهوة بطعمها ورائحتها المميزة ويبلغ سعرها 160 دولار.

قهوة العاج السوداء - أكثر من 500 دولار للرطل

تصنع هذه القهوة من حبوب أرابيكا من قبل شركة القهوة السوداء العاجية في تايلاند، يتم تحضيرها من براز الفيل ويتم معالجتها بعد ذلك وتتميز برائحة ونكهة مميزة، وتباع بأكثر من 500 دولار للرطل .