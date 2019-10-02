اللحوم الحمراء والمصنعة لا تسبب السرطان

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

لحمة

كتب متابعات_الخليج 365

برأت دراسة حديثة اللحوم الحمراء من الإضرار بالصحة ووقوفها وراء إصابة كثيرين بمرض السرطان.



وذكرت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية أن العديد من الدول أوصت بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة للوقاية من السرطان وأمراض القلب، لكن استعراضا لعشرات الدراسات التي أجراها باحثون مستقلون خلص إلى أن المخاطر المحتملة منخفضة والأدلة غير مؤكدة.

وقالت الإذاعة الفرنسية: "في إرشادات جديدة تنصح لجنة من الباحثين من 7 دول البالغين بمواصلة استهلاكهم الحالي من اللحوم الحمراء، أي من 3 إلى 4 وجبات أسبوعيا في أمريكا الشمالية وأوروبا".

ونشرت هذه التوصيات، الإثنين، في مجلة الطب الباطني التابعة لكلية الأطباء الأمريكية، وهي منظمة وطنية أمريكية للأطباء الباطنيين.

أشارت الدراسات التي أعاد الفريق البحثي الأمريكي تحليلها جماعيا إلى أن تقليل استهلاك اللحوم الحمراء 3 حصص أسبوعيا قد يخفض معدل الوفيات بالسرطان بمقدار 7 وفيات لكل ألف شخص، وهو انخفاض بسيط.

وبالنسبة إلى العلاقة بين تناول اللحوم المصنعة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، رأى الفريق القائم على الدراسة أن الأدلة على ذلك "منخفضة للغاية".

وقال برادلي جونستون أستاذ مشارك في الدراسة ومتخصص بعلم الأوبئة في جامعة دالهوزي في كندا: "هناك آثار علاقة ضعيفة بين تناول اللحوم الحمراء ومخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، كما أن الأدلة على تلك العلاقة غير مؤكدة".

حسب الإذاعة الفرنسية، قال الباحثون إنهم "يريدون أن ينضجوا في مجال التوصيات الغذائية، فهم يعتبرون أنه لا بد من التركيز بشكل كبير على الفوائد المجتمعية وليس الفردية، من أجل إيجاد الدواء بطريقة محددة".

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وأشار الأطباء إلى أن التوصيات الموثوقة عموما لا تجادل بشكل كافٍ بأن الخطر المطلق لا يزال منخفضا، وأنه لا يزال من الصعب للغاية عزل تأثير طعام معين على عمر الإنسان لأسباب متعددة غير النظام الغذائي الذي يمكن أن يؤثر على الصحة.

وأضاف جونستون: "نحن نقدم للناس أفضل تقدير للحقيقة، وهو أمر غير مؤكد، ووفقًا لتفضيلاتهم الخاصة فقد يقررون خفض أو الامتناع عن اللحوم واللحوم المصنعة".

وتابع: "لكن توصيتنا هي أنه بالنسبة إلى معظم الناس، فإن أفضل طريقة هي الاستمرار في التناول، بالنظر إلى انخفاض المخاطر وعدم اليقين في الأدلة".

يعد الحد من استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم الباردة حجر الأساس للتوصيات الغذائية في العديد من البلدان.

على سبيل المثال، يوصي أحدث إصدار نشرته منظمة الصحة العامة الفرنسية، في يناير/كانون الثاني، بتقليص الأطعمة المعلبة إلى 150 جراما في الأسبوع واللحوم غير الدواجن إلى 500 جرام.

بينما صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، اللحوم الحمراء على أنها "منتجات مسرطنة محتملة"، لذا أثارت التوصيات الحديثة موجة من الانتقادات في عالم خبراء التغذية والأوبئة.

قال نائب مدير وحدة الأوبئة السرطانية في جامعة "أوكسفورد" البريطانية تيم كي إن "خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المرتبط بالجروح الباردة قد يكون منخفضًا أو لا يذكر".

ووافق على نتائج هذه الدراسة 11 باحثا من أصل 14 عضوا باللجنة التي استعرضت عشرات الدراسات.