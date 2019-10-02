تعطل موقع تويتر وانقطاعه عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

توتير

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شركة تويتر إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.



وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا".

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ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى.

وتلقى "آوتيدج دوت ريبورت"، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لـ"تويتر" أبلغ "رويترز" في وقت سابق أن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة "تويت ديك" التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على "تويتر".