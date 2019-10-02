الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني خمس سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس حكمت محكمة إيران بالسجن خمس على شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص حسين فريدون. وحسب مصادر رسمية إيرانية فإن شقيق روحاني متهم بقضايا فساد كما أكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن الحكم نهائي. © AFP/T.-A. Clary الرئيس روحاني لم يعلق على الحكم.

أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء (الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي نقل مباشرة على الهواء تعليقا على الحكم بحق حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ "عقوبة السبع سنوات الصادرة في حكم ابتدائي، خفضت إلى خمس سنوات".

وأضاف إسماعيلي أنّ الحكم الحالي "نهائي"، من دون أن يحدد إذا ما كان فريدون سجن بعد صدور الحكم بحقه أو أنّه لا يزال حراً. كما حكم عليه بدفع "غرامة" وتسديد "الرشوة" المتهم بتلقيها، وفق المتحدث نفسه الذي لم يشر إلى مبلغ محدد.

وحسين فريدون شقيق روحاني ومستشار خاص له، أوقف في تموز/ يوليو 2017 بعد ورود اسمه في عدد من قضايا الفساد.

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وهو متهم بـ"جرائم مالية"، ولكن أفرج عنه في اليوم التالي على توقيفه بعد دفعه كفالة قدّرت في حينه بـ9,3 مليون دولار أميركي، بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية. ولا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون بلقب العائلة نفسه، مذ غيّر الرئيس الإيراني اسمه حين كان شاباً.

وانطلقت محاكمة فريدون في شباط/ فبراير، ولكن لم ترد سوى معلومات قليلة بشأنها في وسائل الإعلام المحلية.

م.م/ أ.ح (أ ف ب)