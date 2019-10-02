قتيل و200 جريح في مواجهات بين الشرطة العراقية ومحتجين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images كانت الشرطة العراقية قد فرقت بالأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع محتجين خرجوا منددين بالفساد

قُتل شخص واحد، على الأقل، وأصيب 200 في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف.

وشهدت العاصمة بغداد أكبر مظاهرة، وأشارت أنباء إلى أن الشرطة أطلقت أعيرة نارية في الهواء، بينما حاول مئات المحتجين الوصول إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

وجاء في بيان صادر عن وزارتي الداخلية والصحة أن "أعمال عنف صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها".

ودعا البيان المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها "حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين". © Getty Images شهدت العاصمة بغداد أكبر مظاهرة

وقالت وزارة الصحة إن الاحتجاجات أسفرت عن حالة وفاة، فيما بلغ عدد الجرحى 200 مصاب، من بينهم 40 مصابا من صفوف قوات الأمن.

وقال شهود عيان إن نحو ألف متظاهر تجمعوا في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. © Getty Images رفع المتظاهرون الأعلام وهم يرددون شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالفساد

وأضاف الشهود أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين أصيب عدد منهم أيضا بالاختناق.

Advertisements

ويحتل العراق المركز 12 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة شفافية دولية.

ويعاني العراقيون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وندرة المياه. كما تسجل البطالة معدلات عالية خاصة في أوساط الشباب.

ورفع المتظاهرون الأعلام وهم يرددون شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالفساد. كما رفعوا صور اللواء عبد الوهاب الساعدي، الذي أقيل من منصبه كقائد لقوات مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، وأثارت إقالته صدمة في البلاد. © Getty Images أعرب المتظاهرون عن غضبهم من الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف

وتمكنت أجهزة الأمن من تفريق المتظاهرين، لكنهم عادوا واقتحموا جسرا مؤديا إلى المنطقة الخضراء.

وهذه المظاهرات هي أكبر احتجاج ضد الحكومة التي يرأسها، عادل عبد المهدي، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكانت مدينة البصرة، جنوبي البلاد، شهدت الصيف الماضي مظاهرات مشابهة منددة بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.