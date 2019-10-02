رئيس مجلس الأمن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

دعا المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا جيري ماثيوز ماتجيلا، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الأمن الدولي، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان، منذ عام 2005.

وقال ماتجيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نحن مع رفع العقوبات، لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حاليا".

وهناك مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان- حظر مفروض على بيع الأسلحة، وكذلك حظر سفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور، غربي البلاد.

ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن.

وتطرق رئيس مجلس الأمن الدولي كذلك، إلى إمكانية تدخل المجلس في المفاوضات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا، بشأن "سد النهضة"، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المناقشات الدائرة، منذ سنوات بين البلدين، إلى "حل مناسب لكل منهما".

وأضاف: "نعرف أن هناك مطبات على الطريق، لكن لا بد لهما من الجلوس والتفاوض من أجل مصلحة كل سكان وادي النيل، من المنبع إلى المصب".

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مقدم من Sky News arabia

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المصدر: الأناضول