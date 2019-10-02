دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حيلة سرية على هواتف آيفون لحذف الرسائل بطريقة أسرع

يعاني مستخدمو هواتف آيفون عند حذف مجموعة من الرسائل، سواء كانت رسائل نصية أو رسائل على البريد الإلكتروني، إذ أن هذا يحتاج إلى حذف كل رسالة على حدة، أو اختيار رسالة معينة والضغط عليها مطولًا ثم اختيار عدة رسائل والضغط عليها جميعًا لحذفها إلى سلة المهملات.

ولكن يبدو أن هناك حلًا أكثر سهولة وسرعة من هذا، غير أنه مخفي على هواتف آيفون، ولا يعرفه إلا القليلون من المستخدمين.

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حيث كشفت تقارير تقنية حديثة عن حيلة سرية في هواتف آيفون التي تحمل نظام تشغيل آي أو إس 13 يمكنها حذف الرسائل والبريد الإلكتروني بطريقة سريعة.

ووفقًا لهذه التقارير، فقد أضاف نظام تشغيل iOS 13 خاصية جديدة تجعل عملية حذف الرسائل أكثر سرعة وسهولة، حيث تعمل هذه الطريقة من خلال الضغط مطولًا بإصبعين؛ إحداهما على الرسائل والآخر بسحب إلى أعلى أو أسفل، واختيار الرسائل التي ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها إلى اليمين أو إلى اليسار، على حسب لغة الهاتف.

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وأضافت التقارير أن هذه الخاصية تعمل على رسائل آي ماسدج وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بآبل، بالإضافة إلى تطبيقات المراسلة الفورية مثل فيسبوك ماسنجر وتليجرام وواتسآب.المزيد:

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