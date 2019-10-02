عمان تكشف ثغرة أمنية بنظام IOS الخاص بشركة آبل

كشف المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان، عن ثغرة أمنية بنظام IOS الخاص بشركة آبل الأمريكية تؤدي لتسريب معلومات المستخدمين.
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المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان، نشر بيانًا رسميًا يوم أمس الاثنين، يُشير إلى أن الباحث سيف الهاني، أخصائي أول محلل أمن معلومات في المركز، اكتشف الثغرة التي تتلخّص في مشكلة الأذونات (PERMISSIONS) والتي تسمح بتسريب معلومات المستخدمين.
ومن جانبه أوضح المركز أنه تواصل مع شركة آبل؛ حيث زودها بتفاصيل الثغرة التي استجابت لها وسجلتها باسم المركز والباحث العماني برقم CVE-2019-8731 في صفحتها الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2019، والتي تعلن فيها عن الثغرات الأمنية المكتشفة.
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ولا يُعد ذلك الاكتشاف الأول من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان؛ حيث سبق وأن اكتشف الثغرة الأولى بتاريخ 20 ديسمبر 2016 المسجل برقم CVE-2016-7667.المزيد:
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