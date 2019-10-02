دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة BUBG تتيح اللعب التشاركي بين بلايستيشن 4 وإكس بوكس ون

بدءاً من اليوم تتيح لعبة BUBG الاستمتاع بلعب تشاركي لمستخدمي أكبر منصتي ألعاب عالمياً _بلايستيشن بنسخته الرابعة وأكس بوكس ون، مضيفة بذلك تجربة لعب ممتعة لملايين من محبيها في مختلف منصات اللعب.

وكانت شركة تنسنت قد وعد بإتاحة هذه الميزة لمشاركة اللعب بين اكس بوكس ون وبلايستيشن 4 في 20 سبتمبر الماضي، لتصبح اليوم بين أيدي المستخدمين.

وتماشياً مع الخصائص الجديدة المضافة عبر خاصية مشاركة اللعب بين بلايستيشن واكس بوكس، فإن خصائص اللعبة ستُمكن اللاعب من اختيار المنافسين حسب منصة لعبهم أو ترك الخيار لمجابهة منافسين من نفس منصتهم.

فيما يتم تحديد منصة اللعب للمستخدم سواء كانت بلايستيشن أو اكس بوكس للاعب عبر أيقونة العلامة التجارية الخاصة بوحدة الألعاب ستكون ظاهرة على الشاشة.

لكن من جهة أخرى لن يتمكن لاعبو BUBG على اكس بوكس من تكوين فريق لعب واحد مع أصدقائهم على بلايستيشن أو العكس، كون تحديثات اللعبة لا تزال تحتاج إلى مزيد من العمل لتفعيل هذه الميزة التي مازالت تعمل عليها الشركة.

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وبهذه الإضافة وتمكين مشاركة اللعب بين المنصتين تكون BUBG قد انضمت لسلسة من الألعاب التي سبقتها في تمكين اللعب التشاركي عبر المنصات المختلفة؛ والتي شملت بطبيعة الحال Fortnite وRocket League وDauntless وPaladins.

فيما تشير الدلائل إلى أن لعبة البقاء الشهيرة Call Of Duty بنسختها الجديدة والتي ستنطلق في نهاية الشهر الجاري؛ ستكون متاحة للعب التشاركي عبر بلايستيشن واكس بوكس وأجهزة الحاسوب بطريقة مشابهة لنظيراتها من نفس الفئة.

المصدر

Engadget

التدوينة BUBG تتيح اللعب التشاركي بين بلايستيشن 4 وإكس بوكس ون ظهرت أولاً على عالم التقنية.