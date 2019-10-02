هذه الهواتف الذكية لن يعمل عليها تطبيق واتساب في 2020..هل تمتلك أحدهم؟

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كشفت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولجيا، عن قائمة بالهواتف التي سيتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" عن العمل بها بداية من العام المقبل 2020.
واتساب كان قد أوضح أن جميع الهواتف الأندرويد التي تعمل بنظام تشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS بحلول 1 فبراير 2020".
تطبيق التراسل الشهير واتساب أوضح أيضًا أن التطبيق لن يكون متاحًا في متجر "مايكروسوفت"، ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
وجاءت القائمة التي لن يدعمها تطبيق واتساب العام المقبل:
"IOS 7" نظام تشغيل
Iphone 4Iphone 5s
Iphone 5c
نظام تشغيل "أندرويد 2.3.7"
Sony Xperia p
Sony Xperia u
HTC Sensation XE
Sony Ericsson Xperia S
Samsung Galaxy Note
Acer Liquid Z110
Acer Liquid Z Duo Z110
Lenovo K800
Sony Xperia U ST25a
Samsung Galaxy S Lightray
Sony Xperia ion LTE
Huawei Activa 4G M920
Vodafone Smart II V860
Samsung Galaxy S2 LTE
Motorola XT532
HTC Velocity 4G
LG Optimus 3D Max P725
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.