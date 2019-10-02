دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه الهواتف الذكية لن يعمل عليها تطبيق واتساب في 2020..هل تمتلك أحدهم؟

كشفت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولجيا، عن قائمة بالهواتف التي سيتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" عن العمل بها بداية من العام المقبل 2020.

واتساب كان قد أوضح أن جميع الهواتف الأندرويد التي تعمل بنظام تشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS بحلول 1 فبراير 2020".

تطبيق التراسل الشهير واتساب أوضح أيضًا أن التطبيق لن يكون متاحًا في متجر "مايكروسوفت"، ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وجاءت القائمة التي لن يدعمها تطبيق واتساب العام المقبل:



"IOS 7" نظام تشغيل

Iphone 4Iphone 5s

Iphone 5c

نظام تشغيل "أندرويد 2.3.7"

Sony Xperia p

Sony Xperia u

HTC Sensation XE

Sony Ericsson Xperia S

Samsung Galaxy Note



Acer Liquid Z110

Acer Liquid Z Duo Z110

Lenovo K800

Sony Xperia U ST25a

Samsung Galaxy S Lightray

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Sony Xperia ion LTE



Huawei Activa 4G M920

Vodafone Smart II V860

Samsung Galaxy S2 LTE

Motorola XT532

HTC Velocity 4G

LG Optimus 3D Max P725

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من Dailymotion

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