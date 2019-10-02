دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Zen Mode من ون بلس يحصل على ميزة تحدي النوم ZZZen ومكافآت جديدة © Tech World قدمت بواسطة

قدّمت شركة ون بلس “OnePlus” ميزة جديدة قادمة كإعداد افتراضي مع أحدث هواتفها الرائدة، وحملت الميزة اسم Zen Mode .

بعد ذلك، أتاحة الشركة ميزتها هذه كتطبيق مستقل على متجر جوجل بلاي، لتسهيل عملية إضافة المميزات مباشرة، بدلًا من انتظار تحديث النظام ككل.

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ومؤخرًا، تلقى التطبيق بعض إعدادات الموقت الإضافية، أما الآن فيقوم تطبيق Zen Mode بتحديد مجموعة من التحديات ونظام مكافآت جديد.

حيث كجزء من التحديث إلى الإصدار 1.4، هناك تحدي ZZZen الجديد الذي مدته 21 يومًا، ومن خلاله ترغب الشركة الصينية في تجنب تعمية نفسك بشاشة الهاتف الذكي قبل أن تصل إلى السرير.

وفي هذا السياق، أيّد علماء النفس اعتقاد الشركة بأن الشخص يمكن أن تتطور له عادة في 21 يومًا، وهذا ما يُمثّل الإطار الزمني للتحدي.

تحدي النوم

على أي حال، أثناء الإعداد الأولي، سيُطلب منك تعيين فترة زمنية مدتها ساعتان تهدف إلى النوم فيها كل ليلة، وسيؤدي الفشل في تنشيط Zen Mode داخل هذه النافذة أو فقدها في يوم إلى فشل التحدي، وإذا نجحت لمدة 21 يومًا متتاليًا، فسوف يمنحك التطبيق ميدالية افتراضية.

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وبصرف النظر عن تحدي ZZZen الذي يستمر 21 يومًا، يمكنك أيضًا المشاركة في تحديثات على فترات زمنية أقصر.

حيث حاليًا، لا يسرد التطبيق سوى تحديات لمدة 7 أيام و 14 يومًا، لا يُطلب فيها تحديد موعد النوم، بل المشاركة في أي وقت خلال اليوم.

وعبر Zen Mode 1.4 هناك إعادة تصميم بسيطة لواجهة المستخدم، مع بعض الإصلاحات على أداء واستجابة التطبيق ككل.

أخيرًا، تحديث التطبيق متاح على جوجل بلاي وأجدر بالإشارة أنه متاح لأجهزة ون بلس حصرًا، والدعم يشمل حاليًا عدة هواتف.

التدوينة تطبيق Zen Mode من ون بلس يحصل على ميزة تحدي النوم ZZZen ومكافآت جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.