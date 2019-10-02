شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وزير النفط الإيرانى يصف وزير الطاقة السعودى بالصديق القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه اليوم الأربعاء، إنه يعتبر وزير الطاقة السعودى الجديد صديقا منذ ما يزيد عن عقدين رغم التوترات بين البلدين. ووقعت مشاحنات متكررة بين إيران والسعودية فى اجتماعات أوبك بسبب سياسات الإنتاج. Advertisements وأضاف الوزير أمام مؤتمر للطاقة في موسكو "الأمير عبد العزيز بن سلمان صديق منذ ما يزيد عن 22 عاما".

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