شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى داعش لـ 10 اثر ضربة لطيران التحالف جنوبى مدينة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حصيلة القصف الذى شنه طيران التحالف الدولى، و الذى استهدف متسللين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، إلى مقتل عشرة من عناصر التنظيم، غربى مدينة كركوك شمال بغداد.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر من الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل من مرتفعات جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين باتجاه قريتى المصلخة وتل الذهب، التابعة لناحية العباسى فى قضاء الحويجة غربى محافظة كركوك، وتصدت لها طائرات التحالف مما أدى إلى مقتل عشرة من عناصر التنظيم.