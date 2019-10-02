شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: مستعدون لاستضافة أى مباحثات تؤدى لحل عاجل للقضية اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، استعداد بلاده لاستضافة أى مباحثات، من شأنها التوصل لاتفاق يؤدى إلى حل عاجل للقضية اليمنية حاليا أو مستقبلا.

وقال الجارالله - فى تصريح صحفى - إن إعلان موقف الكويت، يتزامن مع تصريحات أخرى تتعلق بوقف إطلاق النار فى اليمن، متمنيا أن تجد هذه الدعوات طريقها إلى أرض الواقع.

وحول تطورات المباحثات الكويتية-السعودية حول المنطقة المقسومة، قال نائب وزير الخارجية الكويتى "هناك جديد، لكنه لم يتبلور بشكل نهائى، وسيتم التواصل مع الأشقاء فى السعودية، لبلورة محاولتنا لطى صفحة هذا الملف.. نحن على تواصل مع الأشقاء فى السعودية، وسيتم تحديد موعد معهم لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالمنطقة المقسومة، والجديد فى هذا الملف، سيصب فى مصلحة البلدين".

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وفيما يتعلق بآخر مستجدات ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، أوضح الجارالله أن الكويت طالبت العراق، بضرورة حسم بحث ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة (162)، دون أن تحصل على أى تجاوب.. معربا عن الأمل الكبير جدا فى أن يستطيع الجانبان الجلوس وحسم هذا الموضوع.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود سيتم مناقشتها فى اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيرى خارجية البلدين.. معربا عن ثقته فى توصل الطرفان إلى نقطة اتفاق خلال الدورة المقبلة للجنة الثنائية العليا بين البلدين، والتى ستعقد على الأرجح بداية العام المقبل.