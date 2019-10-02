المفوضية الحقوقية تعلن سقوط قتيل ثانٍ بمظاهرات العراق

العراق/ نازا محمد/ الخليج 365

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، صباح الأربعاء، أن حصيلة ضحايا تظاهرات الثلاثاء، بلغت 265 "بينهم قتيلان".

وقال علي البياتي، عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "عدد الشهداء اثنين في بغداد وذي قار" وإن أعداد الجرحى بلغت 42 عنصرا أمنيا و166 مدنيا.

وأضاف أن هناك "30 معتقلا في محافظة واسط"، وأيضا "تم إطلاق سراح 11 معتقلا في محافظة البصرة من أصل 18"، وكذلك "إطلاق سراح سبعة معتقلين في محافظة النجف (جنوب)".

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وتظاهر آلاف في ساحة التحرير وسط بغداد، ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح.

وأعلنت الحكومة العراقية مقتل شخص واحد وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال مظاهرات بغداد وعدة محافظات.

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