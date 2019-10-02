فلسطينيون يغلقون مقر "الصليب الأحمر" وسط الضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أغلق عشرات النشطاء الفلسطينيين، الأربعاء، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، احتجاجا على ما قالوا إنه تقصير من قبلها، عن مناصرة المعتقلين الفلسطينيين، في السجون الإسرائيلية، وبخاصة المعتقل سامر العربيد، الذي يمكث في غرفة العناية الفائقة، في مشفى إسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن نحو 30 ناشطا، احتشدوا منذ الساعة التاسعة من صباح الأربعاء (6.00 تغ) أمام مقر اللجنة الدولية، وأغلقوا أبوابه ومنعوا العاملين من دخوله.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ"التحرك الدولي لإنقاذ حياة المعتقل "سامر العربيد"، وطالبوا بضرورة زيارة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر له، والوقوف على حالته الصحية.

واعتقل العربيد في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي من منزله في مدينة رام الله وخضع لتحقيق عسكري، تسبب في تدهور حالته الصحية، ووصفت حالته بالحرجة.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.