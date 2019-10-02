الجبير: ادعاء النظام الإيراني أن المملكة أرسلت لها رسائل «غير دقيق»

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير الأربعاء، أن ادعاء النظام الإيراني أن المملكة العربية السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق.

وأضاف الجبير في تغريدات نشرها عبر تويتر، أن دولا شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأن المملكة أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أن المملكة أوضحت للدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعد وينشر الفوضى.

كما أوضح قائلا: “بشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فان المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه”، وزاد: “إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية ؟”.

إلى ذلك أعاد الجبير التذكير بموقف المملكة الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا على أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن.