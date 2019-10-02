“ثريا الوضاحي” البعض من قصائدي سيرى النور قريباً

الخليج - سميرة العتيبي

لشعر بوح ٍ حيّ من روح الإنســــان

وصـــورة خــيـال وتـرجـمـة لـلأحـاسيس

مـشـاعـر ٍ فـــي ريــشـة انـسـان فـنـان

ومــواهـب مـــن غـيـر شــرح ٍ وتـدريـس

في البداية نرحب بشاعرتنا ثريا الوضاحي ، عضوه في جزالة الإبداع الشعري ، أرحب بكِ أشد الترحيب .

* من هي الثريا – الوضاحي ؟ عرفينا بنفسك ؟

الوضاحي .. كاتبه وشاعره وباحثه ، مهتمه بالشأن الأدبي والأجتماعي ..

الوضاحي: هو أسمي الحقيقي الذي وُلدت به وأعتزّ بكل حرف من حروفه البدويه ..

الوضاحي الإنسانة التي خرجت من رداء التخّفي لسنين خلف اللقب الشعري والأدبي ” الثريا” ، فلقد تشابهت الألقاب وبدأت الأحرف تتشابك بدون حقوق أدبية ، من هنا كان لابد أن أظهر بإسمي الحقيقي ككاتبة تصنع الحرف ، وشاعرة تُجيد نظم القافية ..

* من هو شاعرك المفضل ؟

الشعراء كُثر ولكن لعل البدايات تأثرت بأشعار الأمير/ محمد الأحمد السديري

* ماهـــو البيت الشعري العالق بذهنك ؟

ياعمري اللي فات لو يوم ما زنت

عمر البشر فاني ولا هو بمقياس

وانا اقيسك يالعمر زنت أو شنت

بافعالك اللي طيبها يرفع الراس

* هل لديك قصائد لم تنشر بعد ؟

توجد بالتأكيد قصائد قديمه وحتى حديثه لم تنشر لأسباب عدّه ، ولكن البعض منها سيرى النور قريباً ولكن بالوقت المناسب ..

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* قصيدة من قصائدك لها مكانه خاصة لديك ؟

بنصح نصيحه والنصايح عظيمه

للعاقل اللي ثمّن الوقت والناس

دنياك عشها بالنوايا السليمه

لو صادف بوقتك شياطين و أنجاس

عط البشر قدر ومكانه وقيمه

لاتحتقر عبدٍ ولاتجرح احساس

سامح وصافح كل نفسٍ ذميمه

انت الكبير اللي على العين والراس

وان جاورك راع الصفات السقيمه

حصّن جدار البيت عن قرع الاجراس

عامل عدوك بإحترام و حشيمه

الدين وصّى وأنت طيبك بلا قياس

إجعل حياتك مثل غيمٍ و ديمه

تروي قلوبٍ من عنا الوقت يبّاس

* ماهي الصعوبات التي واجهتك ؟

لم تكن الصعوبات عائق أبداً ولله الحمد فقد استطعت تجاوزها ولم تكن تذكر ولكن اهمها كان النشر بإسم مستعار والتكتم على نشر أشعاري سواء للقريب او البعيد ..اكتشفت لاحقاً أني بالغت في هذا الأمر فالجميع كان مُرحب وفخور بي وبكوني شاعره تنتمي لإسمٍ ظاهر ولايحق لي أن اتخفى بعيداً عنه.

* هل الارتجال موهبه أم مهارة مكتسبه بالتدريب ؟

الارتجال موهبة يتم صقلها بالتدريب واكتساب مزيد من الخبرة لإظهارها بالشكل وبالوقت الملاءم.

* برأيك مالذي يمنح الشاعر حافزاً للمزيد من العطاء ؟

الشاعر حين يجد التشجيع والترحيب والثناء وحتى النقد البناّء تجده يبدع ويعطي أفضل مالديه ..

ما رأيـك كلاً من :

الحب.. لاجدوى منه بلا احترام أو ثقة.

العطاء…هو استنزاف في غير محله أحياناً !

التضحية .. تسقط عند تراكم الخيبات.

* ما الفرق بـين الوفاء والإخلاص ؟

الوفاء هو العطاء بدون مردود والبقاء الى وقتٍ لامحدود ،، ولكن قد يكون من طرف واحد ويصبح الوفاء بلاء وابتلاء ..

الإخلاص رفيق الوفاء ،. فلا وفّي الا وهو مخلص ولامخلص الا وهو وفّي!

* هل لك قصيدة بالفصحى ؟

لايوجد ولكن لي خواطر ونصوص بالفصحى..

* مارأيـك في نخبة جزالة الإبداع الشعري من حيث دعمهم للشاعرات ؟

للأمانه انا لمست الدعم والحماس وظهر لي مدى اهتمام نخبة جزالة الإبداع الشعري بالشاعرات وبجهودهم في تشجيع الشاعرات والنهوض بأسمائهن الى مقدمة الساحة الإعلامية والشعرية.

* كلمة أخيرة للصحيفة الخليج ؟

اشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء اللطيف وشكر خاص للشاعره المتألقة سميرة العتيبي .

تمنياتي لكم بالنجاح و من تقدم لآخر .