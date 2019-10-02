تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية وجه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بمدارس تعليم جازان وصبيا، وذلك بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا وفقاً لما أعلنت إمارة منطقة جازان في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر. انشر الخبر :

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