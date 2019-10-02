بايرن ميونخ يسحق توتنهام بسباعية

صحيفة الخليج الالكترونية

سجل سيرج نابري أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود بايرن ميونخ لفوز ساحق على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7 – 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا والتي شهدت أيضا فوز ريد ستار الصربي على أولمبياكوس اليوناني 3 – 1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله الكوري هيونغ مين سون في الدقيقة 12، إلا أن بايرن ميونخ سجل هدف التعادل في الدقيقة 15 عن طريق غوشوا كيميتش قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرج نابري هدفين متتاليين لبايرن ميونخ في الدقيقتين 52 و55 ثم قلص هاري كين الفارق مسجلا هدفا لتوتنهام في الدقيقة 61 من ركلة جزاء إلا أن نابري سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والخامس لفريقه في الدقيقة 83 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 87 قبل أن يسجل نابري هدفه الرابع (سوبر هاتريك) في الدقيقة 88.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على ريد ستار الصربي 3 – صفر، وتراجع توتنهام لقاع الترتيب بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل مع أولمبياكوس اليوناني 2-2.