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انقطاع خدمات تويتر وتويت ديك عن آلاف المستخدمين عبر العالم

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الان تتابع انقطاع خدمات تويتر وتويت ديك عن آلاف المستخدمين عبر العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قالت شركة تويتر إن موقع التواصل الاجتماعي، ومنصة تويت ديك التابعة له، تعرضا لعُطل، وأن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

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وقالت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: “قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات، أو تلقي إشعارات، أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها، وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً”.
ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى.

وتلقى آوتيدج دوت ريبورت، الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان، وكندا، والهند.

وقال ممثل لتويتر في وقت سابق، إن الشركة تفحص مشاكل متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحافيون ومنتجو المحتوى الآخرون، لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.

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