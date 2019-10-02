الأربعاء 2 أكتوبر 2019

حاسوب

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة «إم إس آي» MSI التايوانية، عن إطلاق حاسوب جديد من فئة «الكل في واحد»، يهدف إلى تلبية متطلبات قطاع الأعمال.



Advertisements

وأوضحت الشركة أن الجهاز Pro 24X، الذي يبلغ سعره نحو 800 دولار (2936 درهماً)، يشتمل على شاشةIPS دون حواف قياس 23.8 بوصة، تعمل بدقة (Full HD 1920 x 1080 بيكسل) وبسُمك 6.5 ملم، فيما تبلغ حواف الشاشة 2.2 ملم.

وأشارت «إم إس آي» إلى أنها تتيح للمستخدم إمكانية الاختيار بين معالج «إنتل Core i5-7200U»، أو «Core i3-7100U، أو Pentium 4415U».

وأفادت بأن ذاكرة «إنتل Optane» تعمل على تسريع وتيرة عمل تطبيقات الأعمال بشكل إضافي، مبينة أنه بفضل وصلة PCI-Express المباشرة توفر ذاكرة التخزين المؤقت السريعة معدلات قراءة عالية عند الوصول إلى القرص الصلب. ولفتت الشركة إلى أنه حسب «الموديل»، تتوافر أمام المستخدم إمكانية الاختيار بين قرص صلب بسعة تصل إلى واحد تيرابايت، وأقراص الحالة الصلبة SSD بسعة تصل إلى 128 غيغابايت.